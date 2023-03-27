İki kadın hırsız iki evi soyup soğana çevirdi

Afyonkarahisar Dörtyol mahallesinde oturan O.K, evinden buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, kahve makinesi, salıncak, perde ve halılarının çalındığına dair polise başvurdu. Aynı mahallede oturan R.Y.'de yine aynı gün evindeki iki televizyonun, çamaşır makinesi, fırın, yatak odası takımı, bulaşık makinesi takımı ve kahve makinelerinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın 03 BP 499 plakalı kamyonet ile gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen ekipler 5'i hırsızlıktan 10 suç kaydı olan S. Cimbil (29) ve 5 suç kaydı olan M. Gül'ü (34) yakaladı. Kamyonette ele geçirilen eşyaların büyük kısmı sahiplerine iade edilirken, şüphelilerden S. Cimbil tutuklandı.



RAMAZAN AYDEMİR

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