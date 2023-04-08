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Afyon'da akılalmaz olay! Bahçesindeki köpekleri korkutmak isterken karısını vurdu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bahçesine giren sahipsiz köpekleri korkutmak isteyen şahıs, kazayla eşini vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

08.04.2023, 15:35

Afyon’da akılalmaz olay! Bahçesindeki köpekleri korkutmak isterken karısını vurdu

İddiaya göre, Ş.Ö. (45) evinin bahçesinde beslediği tavuklara sahipsiz köpeklerin zarar verdiğini gördü. Bunun üzerine Ş.Ö. evinden aldığı ruhsatsız av tüfeği ile korkutmak amaçlı havaya ateş açmak isterken tüfek kazara patladı. Tüfekten çıkan saçmalar boynuna isabet eden karısı U.Ö. (38) kanlar içerisinde yere yığıldı.

Karısını hareketsiz yerde yatarken gören Ş.Ö., 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırdığı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan Ş.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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