  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Antik kentte güvenlik görevlisi tartıştığı meslektaşını öldürdü

Antik kentte güvenlik görevlisi tartıştığı meslektaşını öldürdü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde antik kentte güvenlik görevlisi R.S., nöbet konusunda tartıştığı meslektaşı Ebubekir Köksoy’u tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S. jandarma tarafından yakalandı.

DHA

17.04.2023, 17:58

Antik kentte güvenlik görevlisi tartıştığı meslektaşını öldürdü

Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy ve R.S. arasında bugün saat 10.00 sıralarında, nöbet konusundan kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy'a ateş edip, kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 36 yaşındaki Ebubekir Köksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy'un cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

EVİNDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı. Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen R.S.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA