Öldüren kaçamak

Afyonkarahisar'da henüz 16 yaşındaki iki genç kızın hayatı feci şekilde sonlandı. 16 yaşındaki genç kızların ehliyetsiz kullandığı otomobil seyir halindeyken savrularak elektrik direğine çarptı. Korkunç kazada 16 yaşında direksiyon başına geçen Şevval Ağdacı ile yanındaki koltukta oturan arkadaşı Meryem Yapıcı (16) hayatını kaybetti.

Kaza, Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi. Şevval Ağdacı'nın süratli biçimde kullandığı otomobil, savrulduktan sonra yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Son sürat direğe çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZLARI ÖLÜM AYIRDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Şevval Ağdacı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağdacı'nın yanında ağır yaralı olan Meryem Yapıcı ise sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapıcı da hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı. Genç kızların cenazeleri, Bayat ilçesindeki Çarşı camiinden kaldırılarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Genç kızların cenazeleri, Bayat ilçesindeki Çarşı camiinden kaldırılarak ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.