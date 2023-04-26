Kemal Kılıçdaroğlu’na Afyonkarahisar’da soğuk duş!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar Zafer Meydanın düzenlenen mitingde vatandaşlar ile bir araya geldi. Emniyet ekipleri saatler öncesinden vatandaşları meydana almaya başlarken, Kılıçdaroğlu miting alanına gelene kadar meydan dolmadı. Zaman zaman Utku Anıtı'nda ve dağınık şekilde duran vatandaşlara parti yetkilileri tarafından "Sizlerden rica ediyoruz, meydana doğru gelin" anonsu yapılınca bazı partililer duruma tepki göstererek, anonsa ıslıklarla karşılık verdi.





BİR ANDA MEYDAN BOŞALDI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlara seslenen Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar, İYİ Parti ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları ile İl Başkanlarının isimleri okunmaya başlayınca bir anda meydandan ayrılması dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI RAKAMLA CEVAP VERDİ

Öte yandan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'a geldiği gün bir paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre tam 45 bin kişi katılım sağladı. Elbette ki Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh, ilgi ve sevgi rakamlarla ifade edilecek kadar daraltılamaz, küçümsenemez, azımsanamaz. Halkımızın ilgi ve teveccühü gün geçtikçe artmakta ve büyümektedir" dedi.