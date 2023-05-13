  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da piknik faciası! Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi...

Afyon'da piknik faciası! Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi...

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubundan bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Öğrenciyi kurtarmak için gölete giren 4 kişi kayboldu. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.

AA

13.05.2023, 16:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023, 16:13

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişi aranıyor.

Afyon’da piknik faciası! Boğulma tehlikesi geçiren öğreniciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi...

İddiaya göre, Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Afyon’da piknik faciası! Boğulma tehlikesi geçiren öğreniciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi...

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü.

Afyon’da piknik faciası! Boğulma tehlikesi geçiren öğreniciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi...

Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi de suya atladı.

Afyon’da piknik faciası! Boğulma tehlikesi geçiren öğreniciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi...

Suya düşen öğrencinin kurtarıldığı, kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Afyon’da piknik faciası! Boğulma tehlikesi geçiren öğreniciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi...

Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA