  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da 'otomobil geç boyandı' kavgası! Kurşun yağdırdılar

Afyon'da 'otomobil geç boyandı' kavgası! Kurşun yağdırdılar

Afyonkarahisar'da otomobilini boyanması için bıraktığı yerden zamanında alamayan ve öfkelenen şahıs ile iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

İHA

23.05.2023, 12:09

Afyon’da ’otomobil geç boyandı’ kavgası! Kurşun yağdırdılar

Olay Afyonkarahisar Veysel Karani Mahallesi 2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D.F., (28) isimli şahıs geçtiğimiz 20 Mayıs ta aracının boyasının yapılması için otomobilini sanayi sitesinde bir iş yerine bıraktı. Dün ise M.D.F., aracını almak için arkadaşları H.K.(23), R.A.(25) ve A.A. (32) ile iş yerine gitti. Aracın boyasının yapılmadığını gören M.D.F., ile iş yerindeki arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, H.K. isimli şahıs karşı grubun üzerine tabanca ile iki el ateş açtı. Bu sırada olayı ayırmak isteyen A.C.K. (31) açılan ateşte yaralandı.

Üzerine ateş açılan karşı gruptaki kişilerde H.K.'nın üzerine pompalı tüfekle ateş açınca H.K.'da yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaralanan A.C.K.'yı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırırken, diğer yaralı H.K.'nın, ise kendi imkanları ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirlendi.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları titiz çalışma sonrası olaya karıştıkları belirlenen H.K. ve H.A., isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslarrın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA