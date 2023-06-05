Afyonkarahisar’ın tek kadın otobüs şoförü: Şaziye Okumuş

"ONLARIN CANI BİZE EMANET"



Otobüs kullanmanın bazı önemli hassasiyetler taşıdığını dile getiren Okumuş, en önemli şeylerin sabır, dikkat ve serilik olduğunu sözlerine ekledi. Okumuş, "Birinci madde sabır diyebiliriz, trafikteki olumsuz davranışlar negatif hareketler için sabırlı olmalıyız. İkinci olarak ise dikkat konusu biz can taşıyoruz. Yeri geliyor arabada boş koltuk olmuyor. Onların canı bize emanet kendimizden çok onlar için dikkatli olmalıyız. Üçüncü madde ise seri olmak bu iş seri olmayı gerektiriyor. Çünkü bizim işimiz dakikalar saatler. Dakikasında görev yerimizde olmalıyız. Ne kadar seri olursak o kadar çok insanı mağdur etmeyiz" diye konuştu.



Öte yandan, otobüsü kullanan yolcular ise Okumuş'un şoförlüğünden çok memnun olduklarını kaydederek, kendisinin özellikle çok kibar olduğunu belirtti.