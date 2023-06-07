Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, Mustafa Gökbulut (18) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün 19.00 sıralarında Çay ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Ahmet Şafak yönetimindeki 06 BHN 74 plakalı otomobil ile Hasan Yılmaz yönetimindeki 03 PD 116 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Mustafa Gökbulut ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Gökbulut kurtarılamadı.

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