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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Afyonkarahisar’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban satış ve kesim yerleri için belirlenen yerleri açıkladı.

İHA

09.06.2023, 15:29

Afyonkarahisar’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiği kaydedildi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurban satış yerlerinin kent merkezinde Çayırbağ Beldesi Canlı Hayvan Pazarı ve ATB Canlı Hayvan Borsası olarak tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Afyonkarahisar il merkezinde kurban kesim yerleri olarak Hamidiye, Harb-İş, Fuar, Faatih, Çavuşbaş, Sahipata, Osmangazi ve Karşıyaka semt pazarları, Kasaplar Çarşısı ile bazı özel et kombinaları olarak belirlenmiştir. Bu kesim yerlerine ilaveten, Hıfzıssıhha Kurulunun belirlediği hijyen şartlarına uygun olmak şartıyla müstakil bahçeye sahip evlerin bahçeleri" ifadelerine yer verildi.

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