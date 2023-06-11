  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Jandarma personelini taşıyan araç devrildi; 5 yaralı

Jandarma personelini taşıyan araç devrildi; 5 yaralı

Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, yan yatan midibüsteki 5 jandarma personeli hafif yaralandı. Sağlık ekipleri, 5 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası trafik, tek şeritten sağlandı, soruşturma başlatıldı.

DHA

11.06.2023, 17:23

Jandarma personelini taşıyan araç devrildi; 5 yaralı

Korkutan kaza, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar çevre yolu Gümüşkent Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Konya'dan İzmir yönüne giden İzmir Jandarma Komutanlığı'na ait sürücüsü belirlenemeyen 35 ZIA 15 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı.

Midibüsteki 5 askeri personel, patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 5 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası trafik, tek şeritten sağlandı, soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA