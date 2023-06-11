Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü! Afyonkarahisar’da iki aile arasında kız kaçırma kavgası

Afyonkarahisar'da iki aile arasında kız kaçırma yüzünden yaklaşık 1 yıl önce başlayan husumet nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.



Olay, İstiklal Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.D. (21) isimli genç kız, yaklaşık 1 yıl önce M.Ç.Ç.'ye (21) kaçarak evlendi. H.D., eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı yaklaşık 3 ay önce babası M.D.'nin (46) evine geri döndü. İki aile arasında bu nedenle husumet başladı. Dün gece baba M.D., arkadaşı B.T. (46) ile alkol aldıktan sonra 03 AEM 782 plakalı araçla damadı M.Ç.Ç.'nin evinin önüne gitti. Bu sırada işe gitmek için sokakta servis bekleyen damat M.Ç.Ç.'nin babası M.Ç. (44) ile karşılaşan M.D. ve arkadaşı B.T., iddiaya göre M.Ç.'ye saldırdı.





KAVGA SESİNİ DUYAN DAMAT VE KARDEŞİ DE EVLERİNDEN ÇIKIP KAVGAYA DAHİL OLDU

Kavga seslerini duyarak evden çıkan damat ve kardeşi de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine bıçak, sopa ve ayakkabı çekeceği ile saldırdı. Yaşanan olayda M.D. ve B.T. ile karşı taraftan damat M.Ç.Ç., babası M.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. yaralandı. Yaralılar kavga sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri bölgede detaylı bir çalışma yaptı. Ekipler ellerinde fenerler ile gece karanlığında sokaklarda delil aradı. Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak, bir masat, bir ayakkabı çekeceği ve sopa ele geçirdi.



KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN DAMAT TEDAVİSİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan gelinin babası M.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece geç saatlerde yaşamını yitirdi. Olayda M.D.'nin damadı M.Ç.Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi. Kavgada yaralanan M.Ç.Ç., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.