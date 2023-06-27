Togg, şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

TÜRKİYE'NİN yerli ve milli otomobili Togg, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın oğlu Uraz'ın sünnet arabası oldu. İlçeye bağlı Yıprak köyünde yaşayan şehit ailesinin isteği üzerine sünnet olacak 7 yaşındaki Uraz Evran için Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı olan Togg, süslendi, plakalarına ise, "Yakışıklı Uraz'ın Sünneti" ile "Bir Kahramanın Oğluyum" yazıları yapıştırıldı.

Konvoyun ardından küçük Uraz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i arayarak, "Sürpriziniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum" dedi. Zeybek ise, "Hayırlı olsun sünnet düğünün. Sen, bize emanetsin ve seni çok seviyoruz" dedi. Düğünün ardından Uraz ve ailesi, şehit Şafak Evran'ın kabrini ziyaret etti. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüştü.