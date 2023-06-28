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Afyon'da korkunç son! Ot biçme makinesinin tamburuna sıkışarak can verdi

Afyonkarahisar'da sabah saatlerde tarlaya giden 54 yaşındaki Y.A. traktörün arkasına bağlı ot biçme makinesinin tamburuna sıkıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Y.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Afyon’da korkunç son! Ot biçme makinesinin tamburuna sıkışarak can verdi

Afyonkarahisar'da traktörü ile sabah erken saatlerde tarlasına giden Y.A. (54) isimli şahıs akşam saatlerinde evine dönmeyince oğlu S.A., durumdan şüphelenerek babasını aramak için tarlaya gitti. Bir süre tarlada gezinin S.A., babası Y.A.'nın traktörün arkasına bağlı ot biçme makinesinin tamburuna sıkıştığını fark etti. S.A., sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Y.A.'nın öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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