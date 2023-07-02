3 bin yıllık Frig Vadisi’ne turist akını

AFYONKARAHİSAR'IN İhsaniye ilçesinin 3 bin yıllık turistik bölgesi Frig Vadisi'nde Kurban Bayramı günlerinde yerli turistler yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini Afyonkarahisar'daki termal otellerde değerlendirenler ile çevre iller Kütahya, Eskişehir, Uşak, Isparta ve Konya'dan gelen yerli turistler, Frigya'da zaman geçirdi. Yerli turistler, Döğer beldesi ile Ayazini köyleri arasındaki Emre Gölü'nde tekne turu yaparken 25 kilometrelik Frig Yolu'ndaki tarihi mekanlar, anıt abideler, oyma kaya mezarları ve peri bacalarını gezerek bayramın keyfini sürüyor. Döğer Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Demirel, Kurban Bayramı günlerinde Frigya'ya yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Çok yoğun kalabalık söz konusu. Araç plakalarının genelde il dışından olduğunu görüyoruz. Misafirlerimiz gölde tekne turu yapıyor, tarihi mekanlarda at ve deveyle geziyor. Bayramın 3'üncü günü olmasına rağmen Emre Gölü ve beldedeki tarihi mekanlara 10 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini tahmin ediyoruz. Bayram sonrasında da yeni düzenlemelerimiz olacak. diye konuştu