Önümdeki insanların hepsi öldü

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı minibüs faciasında hastanede tedavi gören kazazedelerden S.T. isimli kadın yaşadıkları dehşeti anlatarak, "Bir anda 'eyvah gittik' diye bir ses geldi. Sonra araç şarampole gitti ve ağaca vurduk. Ağaç olduğu gibi ön camı parçaladı ve içeri girdi. Önümdeki insanların hepsi ölmüştü" dedi. Korkunç kazada, minibüsteki Salih Akkuş (15), Ünal Can Akkuş (19), Güllüzar Balamut (60), Menekşe Cingöz (65), Neriman Turguteli (63) ve Huriye Köker (51) olay yerinde, Perihan Bayar (60) ve Aysun Çetin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü B.K. ile H.Ç., F.Ç., Z.M., S.T., Ö.T., Ş.A., M.B., H.E., Z.D.Ç., E.U., B.E. ve M.H. ise yaralandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Feci kazada minibüsü kullanan 19 yaşındaki gencin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise servis araçlarına yönelik denetimlerin artırılmasını istedi.

BAKAN, YARALILARLA GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Bağcı'nın telefonuyla bazı yaralı tarım işçileriyle görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.