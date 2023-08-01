Kurtarmaya gitti şehit oldu

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine Beldesi yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü TIR, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje girdi. TIR'ın dorsesindeki saman balyaları yola saçıldı ve bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Devriye Komutanı olarak olay yerine geldi. Bu sırada arkadan gelen M.G, yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet önce yol güvenliği almaya çalışan Tatlı'ya, ardından TIR'a çarptı. Ağır yaralanan Tatlı, TIR sürücüsü N.Ö. ve kamyonet sürücüsü M.G, hastaneye kaldırıldı. Tatlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde kamyonet sürücüsü M.G.'nin 1.02 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. M.G.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Afyonkarahisar Valiliği de yaptığı paylaşımda "Afyon-Konya karayolu Sultandağı/Dereçine mevkinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli'den oğullarının şahadet haberini alan baba Mustafa ve anne Bayram Tatlı çifti gözyaşlarına boğuldu.

DEPREMDE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ

EVLİ ve 1 çocuk babası şehit Mustafa Tatlı'nın, komiser olan kardeşi Özkan Tatlı ve eşi ile bir çocuğunun 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da hayatını kaybettiği belirtildi. Eşi ve 2 kardeşinin de polis olduğu öğrenilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi, Döngele Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.