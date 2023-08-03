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Haberler Afyonkarahisar 2 yaşındaki çocuk dolmuşun altında kaldı

2 yaşındaki çocuk dolmuşun altında kaldı

KAZIM YÖRÜKCE
2 yaşındaki çocuk dolmuşun altında kaldı
AFYONKARAHİSAR'DA yaşanan trafik kazasında dolmuşun çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Kanlıca mahallesinde meydana geldi. B.K idaresindeki (28) dolmuş, Yüksel Varlı İlkokulu yakınlarında yolcu indirme bindirme yaptıktan sonra hareket ettiği esnada aracın önüne çıkan 2 yaşındaki Ş.E.M'ye çarptı. Kazanın ardından üçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.E.M kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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