Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile çarpışan midibüs kontrolden çıkarak devrildi.
Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile çarpışan midibüs kontrolden çıkarak devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 4'ü ağır olmak üzere 33 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da kazada yaralı sayısı 33'e yükselirken, kazanın kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edildi.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslar ile yaralılardan 22'sini Emirdağ Devlet Hastanesine, 7'sini Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, 4'ünü ise Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından karayolunda trafik bir süreliğine tek yönlü olarak sağlandı.
Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edilen kazada kamyonet sürücüsü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.