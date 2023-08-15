Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile çarpışan midibüs kontrolden çıkarak devrildi.