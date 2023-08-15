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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Afyonkarahisar'da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Afyonkarahisar'da dün mi işçileri taşıyan midibüs kavşaktan geçtiği sırada kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada 33 kişinin yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA

Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile çarpışan midibüs kontrolden çıkarak devrildi.

Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

İlk belirlemelere göre kazada 4'ü ağır olmak üzere 33 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Afyonkarahisar'da kazada yaralı sayısı 33'e yükselirken, kazanın kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edildi.

Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslar ile yaralılardan 22'sini Emirdağ Devlet Hastanesine, 7'sini Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, 4'ünü ise Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından karayolunda trafik bir süreliğine tek yönlü olarak sağlandı.

Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edilen kazada kamyonet sürücüsü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da 33 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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