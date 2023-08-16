Midibüs yan yattı: 33 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'DA tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden M.B. yönetimindeki kamyonet, Yunak- Emirdağ tarım işçilerinin taşındığı N.Ç. yönetimindeki midibüsle çarpıştı. Araçlar refüjlere çarparken, midibüs yan yattı. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edilen kazada kamyonet sürücüsü M.B. gözaltına alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden gelen açıklamaya göre yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı