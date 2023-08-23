Oğlunun yüzüne yorgun mermi geldi

Salıncakta eğlenen çocuk bir anda kanlar içinde kaldı 11 yaşındaki Berat Birsen, hobi bahçesinde oynarken yorgun mermi ile hem kafasından hem de yüzünden yaralandı. Afyonkarahisar'da 13 Ağustos'ta oğlu Berat Birsen ile fuar alanındaki hobi bahçesine giden Mehmet Ali Birsen, sulama yaparken 5 el silah sesi duydu.

VÜCUDUNU SIYIRDI

Berat Birsen, yüzünün acıdığını belirterek, babasının yanına gitti. Oğlunun yüzünü kan içinde gören Birsen, oğlunu hastaneye götürdü. Yapılan incelemede yakındaki düğün veya asker eğlencesinden havaya ateşlendiği tahmin edilen merminin, salıncağın üst tentesini delip, Berat'a temas ettikten sonra yere düştüğü tespit edildi. Mehmet Ali Birsen, "Mermi oğlumun vücudunu sıyırarak geçti. Doktorlar belki yarım santim kadar içeri girmiş olsa gözle ya da beyinle ilgili sıkıntılar olacağını ifade etti. Sizin eğlenceniz başkasının yası olmasın" ifadelerini kullandı.