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Haberler Afyonkarahisar Dedektör ile define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Dedektör ile define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde kaçak kazı yaparak dedektör ile define arayan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalandı.

İHA
Dedektör ile define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Mallıca köyü Söğütlü Pınar mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, ekipler bölgede 3 kişinin kaçak kazı yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından olay yerine giden ekipler H.A. (42), M.E. (40) ve M.Ş. (52) isimli şahısları dedektör ile define ararken suçüstü yaptı. Ekipleri şahısları gözaltına alırken ardında bölgede yapılan aramada 3 dedektör, 3 kazma, 2 madeni para, boş kovan, kulaklık ve kalem pil ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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