Gözü döndü dayılarını vurdu

Afyonkarahisar'da yaşayan Emin Sivri, dayısı Kadir Kazak ile tartışması sonucunda hem ona hem de diğer dayısı İbrahim Kazak'a tüfekle ateş açtı. Ortalık kan gölüne dönerken İbrahim Kazak kurtarılamadı, Kadir Kazak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sivri ise gözaltına alındı.

TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Afyon Erenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Atıyla evine giden Emin Sivri, yolda karşılaştığı dayısı İbrahim Kazak ile aralarında geçmişe dayanan husumetten dolayı tartıştı.

Kazak'ın küfürler savurması üzerine evinden tüfeğini alarak geri dönen Sivri, dayısına ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlar Sivri'nin dayıları İbrahim Kazak ile Kadir Kazak'a isabet etti. Sol boyun kısmından vurulan İbrahim Kazak, olay yerinde can verirken sol omuz ve karnından vurularak ağır yaralanan Kadir Kazak, hastaneye kaldırıldı.

7 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Sivri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı 7 kişi de gözaltına alındı.

'BANA HAKARET ETTİLER' İDDİASI

DAYILARINI vuran Emin Sivri, polise verdiği ilk ifadesinde olayı anlattı. Sivri'nin, "Atım ile seyir halinde iken dayım Kadir Kazak ile aynı yoldan giderken karşılaştık ve tartıştık. Beni darp edip hakaret etti. Birkaç gün sonra da diğer dayım İbrahim Kazak bana hakaret etti. Polise giderek şikayetçi oldum. Eve döndüğümde dayılarımın bize ait olan dolmuş duraklarındaki dolmuş şoförünü tehdit ettiklerini öğrendim. Olay yerine gittim ve tartışma çıktı. Getirdiğim pompalı tüfekle iki dayıma da ateş ettim" dediği öğrenildi.