Otele iniş yapmak isterken kırıma uğradı

Afyonkarahisar'da otel bahçesine iniş yapmak isteyen helikopter kırım geçirdi. İzmir'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı N.C. tatilini sürdürdüğü 5 yıldızlı otele iniş yaparken oğlu B.C. ile kaza kırıma uğradı. İş insanının N.C.'nin çocukluktan bu yana hayalinin helikopter ve uçak kullanmak olduğu bilinirken, Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş TUSAŞ Uçuş Akademisinde eğitim aldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Otelin bahçesine iniş yaptığı sırada ağaçlara çarparak düşen helikopterde oğlu B.C. ile N.C. yara almadan kurtuldu. Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.20'de pilotajını N.C'nin yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar'da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş/kalkış alanına iniş esnasında, ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içinde ağaçlık alana düşerek kaza kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.