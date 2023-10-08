Afyon’da hareketli dakikalar! ‘İmdat’ çığlığı gecenin sessizliği bozdu

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde polis karakoluna yaklaşık 300 metre uzaklıkta yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen şahıs görüşmek için eski sevgilisinin kapısına dayandı. İkilinin apartman içerisinde hakaretlerle başlayan kavgaları sokağa taştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yere düşen şahıslar bir süre arbede yaşadı. Taraflar olaydan yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen polis tarafından ayrıldı.

Tarafların birbirlerini darp ederken genç kadının sürekli olarak 'İmdat. Sen kimsin yeter yeter. Gelme artık kapımın önüne, yeter bıktım gelme. Alacağım uzaklaştırma alacağım yeter' şeklinde çığlıklar atması ise gecenin sessizliğini bozdu. Olayın ardından gözaltına alınan taraflar sağlık kontrolü için önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, ardından Erenler Polis Karakoluna götürüldü.