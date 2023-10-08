  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da hareketli dakikalar! ‘İmdat' çığlığı gecenin sessizliği bozdu

Afyon'da hareketli dakikalar! ‘İmdat' çığlığı gecenin sessizliği bozdu

Afyonkarahisar'da bir şahıs eski sevgilisinin kapısına alkollü bir şekilde dayandı. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine darp ederken genç kadının ‘İmdat, yeter artık’ çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı.

İHA
Afyon’da hareketli dakikalar! ‘İmdat’ çığlığı gecenin sessizliği bozdu

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde polis karakoluna yaklaşık 300 metre uzaklıkta yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen şahıs görüşmek için eski sevgilisinin kapısına dayandı. İkilinin apartman içerisinde hakaretlerle başlayan kavgaları sokağa taştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yere düşen şahıslar bir süre arbede yaşadı. Taraflar olaydan yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen polis tarafından ayrıldı.

Tarafların birbirlerini darp ederken genç kadının sürekli olarak 'İmdat. Sen kimsin yeter yeter. Gelme artık kapımın önüne, yeter bıktım gelme. Alacağım uzaklaştırma alacağım yeter' şeklinde çığlıklar atması ise gecenin sessizliğini bozdu. Olayın ardından gözaltına alınan taraflar sağlık kontrolü için önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, ardından Erenler Polis Karakoluna götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA