Gönüllü öğrenciler yaban hayvanlarını tedavi ediyor

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, bitkin ya da yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavi edilmesinde ve doğaya bırakılmasında görev alıyor. AKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (AKÜREM), Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre şehirlerden getirilen çok sayıda yabani hayvan tedavi ediliyor. Merkezde tedavi altına alınan onlarca hayvan, gönüllü 60 öğrencinin de katkısıyla sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılıyor. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, merkezde yaban hayatına yönelik tedavi, besleme, rehabilitasyon ve hayvanların doğaya uyumuyla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

YÜZLERCE GETİRİLİYOR

PROF. Dr Aytekin, "Teslim aldığımız hayvanların genel muayenesini yapıyoruz. Tahlilleri sonrası tedavilerini yapıyoruz. Bölgedeki illerden merkeze yılda ortalama 500-600 yaban hayvanı getiriliyor. Öğrencilerimiz, iç hastalıkları, cerrahi, doğum, bakım ve beslemeyle alakalı uygulama yapıyor. Ayrıca öğrencilere bir eğitim kurumu olarak katkı veriyor" dedi.