Kayıp üniversiteli gencin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'da 3 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Anıl Sayın (22) ormanda ölü bulundu. Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi. Sultandağı ilçesinde oturan ve bir üniversitede Çocuk Psikolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Anıl Sayın, 9 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Anıl Sayın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde önceki gün ilçe kabristanı yakınlarındaki ormanda Anıl Sayın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI