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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da kablo çalınmıştı! Şüpheli ekipler tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da kablo çalınmıştı! Şüpheli ekipler tarafından yakalandı

Afyonkarahisar Bayat ilçesinde ilginç bir hırsızlık meydana geldi. 150 metre uzunluğundaki fiber optik kablo bir kişi tarafından çalındı. İhbae rüzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsı yakaladı.

İHA
Afyonkarahisar’da kablo çalınmıştı! Şüpheli ekipler tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 150 metre fiber optik kabloyu çalan şüpheli şahıs jandarmanın yaptığı çalışmayla yakalandı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Köroğlu Beli Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma kendisine gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri 150 metre fiber optik kablonun çalındığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin tespit edilmesi amacıyla plaka tanıma sistemi (PTS) verileri ve iş yerlerine ait kamera kayıtları incelendi. Bahse konu kabloları İ.B. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Çalınan kablolar, İ.B. 'den alınarak yetkililere teslim edilirken olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.

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