Evinde yakaladı öldürüp gömdü

Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyünde şarampolde yanmış halde bir otomobil olduğunu fark eden jandarma harekete geçti. Detaylı inceleme başlatan ekipler, plaka ve ruhsat bilgisi üzerinden yaptığı araştırmada otomobilin sahibinin Ali Aydın olduğunu belirledi. Ekipler, 16 Ekim'den itibaren haber alınamayan Ali Aydın'a ulaşamayınca çalışmayı derinleştirdi. Aydın'ın en son Anıtkaya köyünde oturan M. Demir'in (40) evinde görüldüğü iddiaları üzerinde JASAT ekipleri, M. Demir'in ve kocası Ragıp Demir'in ifadelerine başvurdu.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞ

JASAT dedektiflerinin yaptıkları sorgulamada, Ali Aydın'ın ilişkisi bulunduğu iddia edilen M. Demir'in evine gittiği, bu sırada kadının kocası Ragıp Demir'in eve geldiği ve taraflar arasında tartışma çıktığı belirlendi. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Demir'in sopayla kafasına vurduğu Ali Aydın'ı öldürüp, Anıtkaya köyü yakınlarında araziye gömdüğü, otomobilini de yaktığı tespit edildi.

CESEDİNİ ORMANA GÖTÜRDÜ

Ragıp Demir'in ifadesi doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler Demir'in yer göstermesi sonrası Ali Aydın'ın cansız bedenini ormanlık alanda bulunarak gömüldüğü yerden çıkardı. Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi sonrası Fethibey beldesinde toprağa verilirken, Ragıp Demir ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.