Afyonkarahisar’da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
A.S, (34) idaresindeki 43 HA 648 plakalı kamyon, Saraydüzü mevkisinde K.Ç'nin (45) kullandığı 03 BH 943 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki M.Y, (30) yaşamını yitirdi, sürücüler ile araçlardaki R.Ç. (17) ve H.T, (41) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü K.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.