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Afyonkarahisar'da firari suçlu yakalandı

Afyonkarahisar’da suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Jandarma ekipleri 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan firari şahsı kent merkezinde yakaladı.

İHA
Afyonkarahisar’da firari suçlu yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada hakkında 'mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suç kaydı ile 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ç., isimli şahıs kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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