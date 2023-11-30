Çin’de çember yapıp dönen koyunlar Afyonkarahisar’da da görüldü! Görüntüler hayrete düşürdü

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe beldesindeki yaylada yaşandı. Dron ile sürü gütmesi ile bilinen ve sosyal medyada büyük ilgi gören İlkay Tınaztepe isimli sürü sahibi geçtiğimiz günlerde güttüğü yaklaşık 40 koyundan oluşan sürünün anormal davranışlar sergilediğini fark etti. Ardından dronu havalandıran Tınaztepe bir süre sonra sürünün ağaçların çevresinde çember çizerek hiç durmadan dönmeye başladığını gördü. Önce durumdan endişe eden Tınaztepe ardından sürüyü bir süre dron ile çekip sonrasında bir arkadaşı ile koyunların telef olması için çemberi bozarak hayvanları birbirinden uzaklaştırdı.

"ÇEMBERİ BOZMAZSANIZ MAALESEF SÜRÜDEKİ TÜM KOYUNLAR BİRBİRİNİ KIRIYOR"

Olay sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan İlkay Tınaztepe, bunun tamamen koyunların sürü psikolojisinden kaynaklandığını öne sürdü. Tınaztepe, "Bu video daha önce Çin'de çekilmişti. Çin'de 12 gün boyunca koyunlar dönmüştü ve çemberi kimse bozmamıştı. Sonunda da bunun zaten ölümler oluyor. Bu çemberi biz de yakaladık. Yılda bir iki defa böyle bir şey başımıza geliyor ama bu görüntüyü yakalamak da her çobana nasip olmaz. Görüntüyü dron ile yakaladık. Bu koyunları sürü psikolojisi. Bu görüntüde önden gelen koyunun çember oluşturması arkadan gelenin de o çembere dahil olup ve o yuvarlağı oluşturup günler boyunca dönmeleri görüntüsüdür. Yani bunun sonucunda çemberi bozmazsanız maalesef sürüdeki tüm koyunlar birbirini kırıyor" dedi.