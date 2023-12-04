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Afyonkarahisar'da bir otomobilde esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi! Ekipler 2 şahsı gözaltına aldı

Afyonkarahisar'da ekipler uyuşturucuya geçit vermiyor. Bolvadin ilçesinde durdurulan bir otomobilde 48 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Afyonkarahisar’da bir otomobilde esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi! Ekipler 2 şahsı gözaltına aldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde 48 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araçla uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri söz konusu aracı takibe alıp ardından durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 48 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait kartuşlar ele geçirdi. Olayın ardından sürücü R.Ö., ile araçta bulunan O.Ö., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda sürücü R.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı da ortaya çıkarken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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