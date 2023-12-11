Afyon’da sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre, M.Z.'ye ait kerpiç evin sobasından sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Ev sakinleri yangına müdahale etse de söndüremedi.

Ardından evden çıkan aile üyeleri çevreden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Şuhut ve Karaadilli itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında köy sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.