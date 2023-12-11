  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi

Afyon'da sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında küle dönen ev, kullanılamaz hale geldi.

İHA
Afyon’da sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre, M.Z.'ye ait kerpiç evin sobasından sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Ev sakinleri yangına müdahale etse de söndüremedi.

Ardından evden çıkan aile üyeleri çevreden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Şuhut ve Karaadilli itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında köy sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA