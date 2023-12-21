Çocuğunu göstermeyen eşini ve ailesini katletti

Afyonkarahisar'da eski eşinin babasının evine giderek çocuğunu görmek isteyen Mert Muhammed Taşkın, 'Hayır' cevabı alınca yanındaki tüfekle Havva Nur Şenol'u (24), babası Adem Şenol'u (45), annesi Cemile Şenol'u (43) ve anneannesi Emine Tanış'ı (66) öldürdü. Taşkın, aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

BARAKADA YAKALANDI

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ Beldesi'nde yaşanan katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaptı. Katil zanlısı Taşkın, merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada yakalandı.

Katil zanlısının daha önce 2 defa uzaklaştırma aldığı belirtildi.

Öte yandan çiftin oğlu Erol'un 4 aylıkken babası tarafından kaçırıldığı ve 6 gün sonra bulunarak annesine teslim edildiği bildirildi. Boşanma davaları süren çiftin, çocuğun velayeti olayından dolayı televizyon programına katıldıkları da öğrenildi.

Aile üyelerinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken Havva Nur Şenol'un erkek kardeşleri Ali Şenol ve Mert Şenol'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

BAŞKAN DA KATILDI

Cenazeye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı. Boşanma duruşmasına 2 gün kala kocası tarafından öldürülen 1 çocuk annesi genç kadın ve ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

KÜÇÜK EROL'A DEVLET SAHİP ÇIKTI

MERT Muhammet Taşkın'ın önceki gece saat 23.00 civarında minibüs ile beldeye geldiği ve aile üyelerinin evlerinin önünde beklediği öne sürüldü. Havva Nur Şenol ve aile üyelerinin misafirlikten geldikleri, katil zanlısının o sırada aile üyelerinin üzerine kurşun yağdırdığı iddia edildi.

Olayda hayatını kaybeden Havva Nur Şenol ile katil zanlısı Mert Muhammet Taşkın'ın boşanma davasının 3. ve son duruşmasının 22 Aralık Cuma günü görüleceği, Havva'nın belediyede, katil zanlısı Taşkın'ın ise şehir içi dolmuşunda çalıştığı öğrenildi. Çiftin 4 yaşındaki çocukları Erol T. ise olay sonrası devlet korumasına alındı.