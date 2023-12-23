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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Afyon'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 adet kaçak silah ile binlerce mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Afyon’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede kaçak silah satışı yapıldığına yönelik bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler 5 ayrı eve eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramalarda 22 adet kaçak silah, bin 578 adet mermi, 21 adet şarjör, 3 adet silah kabzası, 5 adet tabanca üst kapak takımı, 1 adet namlu ve silah tamirinde kullanılan keçeleme makinası ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., H.Y., H.K., O.İ. ve H.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslara ayrıca ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşımak suçlarından para cezası da kesildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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