  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Jandarma'dan kaçış böyle son buldu! Sürücüsü Rus uyruklu çıktı

Jandarma'dan kaçış böyle son buldu! Sürücüsü Rus uyruklu çıktı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, kaçarken bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Rus uyruklu sürücü Neynayb Lupachev, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AA
Jandarma’dan kaçış böyle son buldu! Sürücüsü Rus uyruklu çıktı

Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü kontrol noktasından kaçmaya başladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, Tınaztepe belde mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Rus uyruklu Neynayb Lupachev, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA