  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da yılbaşı öncesi sahte içki ve tütün operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da yılbaşı öncesi sahte içki ve tütün operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sahte içki ve kaçak tütün imal edildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 48 litre etil alkol ile birlikte kaçak olduğu belirlenen 107 bin 420 adet boş makaron ve 236 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi, 5 kişi de gözaltına alındı.

İHA
Afyonkarahisar’da yılbaşı öncesi sahte içki ve tütün operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte, kaçak alkol ve kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri Bolvadin ilçesinde R.B., M.R.G., Y.Ö., A.R. ve A.K., isimli şahısların iş yeri ve evlerine baskın düzenlendi.

Baskında yapılan aramalarda 48 litre etil alkol ile birlikte kaçak olduğu belirlenen 107 bin 420 adet boş makaron, 236 bin 800 adet dolu makaron, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 kilo 800 gram kıyılmış tütün, bin 760 paket sigara ve alkol kitleri ele geçirildi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA