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Haberler Afyonkarahisar Annesinin ev sahibiyle aşk yaşadığını öğrenince önce katil oldu sonra intihar etti

Annesinin ev sahibiyle aşk yaşadığını öğrenince önce katil oldu sonra intihar etti

Afyonkarahisar’da evli ev sahibiyle annesi arasında yasak aşk olduğunu öğrenen genç, silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ev sahibi hayatını kaybederken genç, aynı silahla kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

İHA
Annesinin ev sahibiyle aşk yaşadığını öğrenince önce katil oldu sonra intihar etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde gün gece meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya (65) silahla ateş açtı. Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi. Olay sonrası Taner C.'nin annesi S.C. (55) ifadesinde, oğlunun öldürülen Yüksel K. ile arasında olan yasak ilişkiyi öğrendiğini ve olayın bundan sonra yaşandığını beyan etti. Olayın ardından morga kaldırılan şahısların cenazelerinin yapılacak otopsi sonrası ailelerine teslim edileceği belirtildi.

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