Annesinin yasak aşkı çıldırttı

Afyonkarahisar'da kan donduran bir olay yaşandı. Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde yaşanan olayda, Taner C. (29) ile ev sahibi Yüksel Korkmaz arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya döndü.

Ardından Taner C., ev sahibi Korkmaz'a üzerinde taşıdığı silahla ateş açtı. Korkmaz'ı öldürdükten sonra kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek kendi canına kıydı.

EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Dinar'daki korkunç olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirledi.

Olay sonrası Taner C.'nin annesi S.C. (55) ifadesinde, oğlunun öldürülen Yüksel Korkmaz ile arasında olan yasak ilişkiyi öğrendiğini ve olayın bundan sonra yaşandığını beyan etti. Yüksel Korkmaz'ın ise evli olduğu öğrenildi. Olayın ardından morga kaldırılan şahısların cenazelerinin yapılacak otopsi sonrası ailelerine teslim edileceği belirtildi.