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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da yakalanan torbacılardan 300 bin lira çıktı

Afyonkarahisar'da yakalanan torbacılardan 300 bin lira çıktı

Afyonkarahisar’da zehir tacirlerine geçit vermeyen polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, yaklaşık 300 bin TL para ile yakaladığı 4 kişiden ikisini tutukladı.

İHA
Afyonkarahisar’da yakalanan torbacılardan 300 bin lira çıktı

Afyonkarahisar'da edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde torbacı operasyonu yapıldı. Operasyonda farklı adreslere baskın düzenleyen ekipler S.Ç., M.Y., H.Ç. ve E.K., isimli şahısları gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet hassas terazi, 32,42 gram sentetik uyuşturucu, 28 adet uyuşturucu hap, 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 145 bin TL, 4 bin 450 Euro ve 20 dolar nakit para ele geçirildi.

Operasyon sonrası yakalanan şahıslardan S.Ç. ile M.Y., hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen H.Ç. ve E.K., ise tutuklandı.

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