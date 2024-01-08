Ünal bebeğe ‘tünel’ tedavisi

Kalbinde doğuştan oluşan "tünel" nedeniyle kalp yetmezliği hastalığıyla dünyaya gelen Ünal bebek, 1,5 aylıkken yapılan açık kalp ameliyatıyla sağlıklı bir hayata adım attı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan İsmet ve Songül Akbal çiftinin 5 ay önce Isparta Şehir Hastanesi'nde Ünal ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Doğumun ardından vücudunun farklı yerlerinde morarmalar olduğu belirlenen bebek, İzmir'e sevk edildi.

Hastanenin çocuk kardiyoloji servisinde muayene edilen bebeğin, anne karnındayken sol karıncıktan aort atardamarına doğru 2 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğinde bir "tünel"in oluştuğu belirlendi.

Üç saat süren ameliyatla tedavi edilen Ünal bebeğin kalbindeki "tünel" kapatıldı. Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, Ünal bebeğe "aorta-sol ventriküler tünel hastalığı" teşhisi konduğunu, kalbin daha çok yetersizlik tablosuna girmemesi için ameliyatını acil olarak yaptıklarını anlattı. Karaçelik, "Kontrollerde ameliyatla ilgili bir sorun olmadığını, kalp yetmezliğinin gerilediğini gördük. Beklentimiz de oydu" dedi.