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Haberler Afyonkarahisar FETÖ'cü eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ'cü eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer alan, 2016 yılında Danıştay üyesi iken ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.E.'yi başarılı bir operasyonla yakaladı.

DHA
FETÖ’cü eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında 'mahrem imam' olarak bulunan 2016 yılında Danıştay üyesiyken ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.E.'yi yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışma sonucu 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılan eski Danıştay üyesi R.E., Sandıklı ilçesinde yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde adliye yapılanmasında 'mahrem imam' olarak yer alan ve 2016'da Danıştay üyesi olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen R.E.'nin 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Sandıklı'da gözaltına alınan R.E. işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

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