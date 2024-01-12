Metruk binada bulunan ceset olayında yeni gelişme: İspirto ve kolonya içmişler

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, metruk bir binada 2 kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler A.S. (54) isimli şahsın öldüğünü, Ş.S. (58) isimli şahsın ise bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Ş.S. hastaneye kaldırılırken A.S.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olay sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Ş.S.'nin yapılan ilk incelemelerde alkol ile birlikte kolonya ve ispirto içtiği ve zehirlendiği belirlendi. Şahsın yoğun bakımda entübe edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve hayatın kaybeden A.S.'nin otopsi çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.