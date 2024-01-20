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Haberler Afyonkarahisar Fransa’dan gelen kargo jandarmaya takıldı

Fransa’dan gelen kargo jandarmaya takıldı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Fransa’dan gelen kargo jandarmaya takıldı
Afyonkarahisar'da bir şahıs sosyal medya üzerinden Fransa'dan sipariş ettiği ve içerisinde 75 gram uyuşturucu bulunan kargoyu beklerken jandarmaya yakalandı. Denizli Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile iletişime geçerek Dişli beldesinde yaşayan S.Z. (37) isimli şahsa teslim edilmek üzere Fransa'dan gönderilen kargoda uyuşturucu olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler gelen kargoyu açtıklarında içerisinde 75 gram uyuşturucu olduğunu tespit etti. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler S.Z'yi gözaltına aldı.
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