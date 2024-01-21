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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da kar yağışı! Kent beyaza büründü

Afyonkarahisar'da kar yağışı! Kent beyaza büründü

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar nedeniyle evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Araç ve duvarların üzerinde kar birikintileri oluştu.

AA
Afyonkarahisar’da kar yağışı! Kent beyaza büründü

Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde kar etkisini gösteriyor. Kent merkezi ile İhsaniye, Çay, Şuhut, İscehisar ve Sinanpaşa ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Afyonkarahisar’da kar yağışı! Kent beyaza büründü

Kar nedeniyle evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışla birlikte Anıtpark çevresindeki araç ve duvarların üzerinde biriken karlarla çocuklar kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Afyonkarahisar’da kar yağışı! Kent beyaza büründü

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile çevre yolu üzerinde araçlarıyla seyreden sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.

Afyonkarahisar’da kar yağışı! Kent beyaza büründü

Karayolları 31. Şube Şefliği ekiplerinin, Afyonkarahisar'ı Antalya, Konya ve Ankara'ya bağlayan çevre yolu güzergahlarında tuzlama çalışmasına başladığı bildirildi. İl Özel İdaresi yetkilileri de kent genelinde kapalı bir yol olmadığını belirterek, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar’da kar yağışı! Kent beyaza büründü

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yağışın geç saatlere kadar hafif ve aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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