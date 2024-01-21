Amacım çok para kazanmaktı, pişmanım

AFYONKARAHİSAR'DA 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazada servis aracını kullanan sürücü Berat K. ilk savunmasında kusurlu olduğunu, yaşını büyüttürdüğünü, B sınıfı sürücü belgesi sertifikasının bulunduğunu ancak ehliyete dönüştürmediğini kaydederek, "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Tek amacım sadece para kazanmaktı" dedi. Kaza, Çay ilçesi çıkışında 22 Temmuz 2023'de meydana geldi.

Berat K. (19) idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada, tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Sürücü Berat K. savunmasında, "Aracı ben kullanıyorum. Hızımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kusurluyum" ifadelerine yer verdi.