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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki arızalı otomobile çaptı. Kaza sonucu savrulan otomobillerken birisi direğe çarparak durabildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da İscehisar ilçesi Çalışlar köyü kavşağında edinilen bilgilere göre, O.A, idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki C.Ş.'nin kullandığı 03 LD 811 plakalı otomobile çarptı.

Araç ardından savrularak yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan ve isimleri henüz tespit edilmeyen 5 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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