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Haberler Afyonkarahisar Refüje giren yolcu otobüsünde faciadan dönüldü

Refüje giren yolcu otobüsünde faciadan dönüldü

Son Dakika kaza haberi... Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren yolcu otobüsünde faciadan dönüldü. Yan yatmaktan son anda kurtulan otobüste 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Refüje giren yolcu otobüsünde faciadan dönüldü

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan İstanbul'a giden 16 BBG 235 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi.

Yan yatmaktan son anda kurtulan otobüste faciadan dönülürken, kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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