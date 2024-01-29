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Haberler Afyonkarahisar Meteoroloji Ege’nin o kentini uyarmıştı: Beyaz örtü serildi

Meteoroloji Ege’nin o kentini uyarmıştı: Beyaz örtü serildi

Meteorolojinin uyarıları sonrasında Afyonkarahisar, beklenen kar yağışına sabahın erken saatlerinde kavuştu. Kent, yağan karın ardından adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Doğal güzellikleriyle ünlü Afyonkarahisar, karın büyüleyici dokusuyla daha da göz alıcı bir atmosfere büründü. Kar yağışı, şehirde çocuklara sevinç ve keyif dolu anlar yaşatıyor.

AA
Meteoroloji Ege’nin o kentini uyarmıştı: Beyaz örtü serildi

Afyonkarahisar'da aralıklarla kar etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde görülen kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizleme çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube şefliği ekipleri, çevre yollarında oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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